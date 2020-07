Primi sequestri della stagione a San Salvo Marina

Questa mattina gli agenti della Polizia locale di San Salvo, coordinati dal responsabile del servizio Vincenzo Marchioli, hanno effettuato una serie di controlli che ha già dato i primi risultati con il recupero di centinaia di oggetti di dubbia provenienza quali occhiali, cappelli, costumi da bagno, gonfiabili e merce varia. Gli ambulanti abusivi alla vista degli agenti si sono dati alla fuga.

I controlli rientrano nell'attività "Mare Legale" chiesta dal sindaco Tiziana Magnacca (predisposto dagli assessori alla Sicurezza Fabio Raspa e alle Attività produttive Tonino Marcello anche su indicazioni di Confesercenti e Confcommercio) che proseguirà tutti i giorni durante la stagione estiva sulle spiagge e le strade di accesso alla marina.

"L’abusivismo commerciale – spiega il sindaco Magnacca – è una piaga sociale a danno dei commercianti che pagano le tasse e rappresentano un pericolo per la salute degli acquirenti in considerazione della dubbia provenienza dei prodotti e delle insufficienti informazioni sui materiali utilizzati nella produzione anche tenendo conto del periodo particolare che stiamo vivendo del dopo Covid-19 che impone rigidi protocolli di sicurezza che non possono essere rispettati a seconda della convenienza del momento".