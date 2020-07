Menna sarcastico sfida i giornalisti: "Alle domande suggerite dal diavolo rispondo io"

"Per le domande facili c'è l'assessore, per quelle suggerite dal diavolo ci sono io". Un Francesco Menna sarcastico, quello che oggi è parso sfidare i giornalisti nell'Aula Vennitti del Consiglio comunale di Vasto. L'occasione è stata la seconda conferenza stampa in municipio dopo tre mesi e mezzo di stop ai briefing con i cronisti per rispettare le norme di distanziamento imposte dall'emergenza coronavirus. "Salutiamo la stampa che entra in Aula. Per le domande facili c'è l'assessore, per quelle suggerite dal diavolo ci sono io".

A chi ha buona memoria, è sembrata una scena già vista. E infatti, due anni fa, anche in quel caso in una conferenza stampa convocata per presentare le iniziative estive, il primo cittadino, mentre i giornalisti prendevano posto nella Sala del Gonfalone, si era rivolto agli assessori presenti dicendo ad alta voce: "Alle domande infingarde rispondo io" [LEGGI].

Nella seconda parte della conferenza, terminato l'intervento dell'assessore al Turismo, Carlo Della Penna, Menna chiede ripetutamente: "Non ci sono domande cattive?". Poi, terminate le domande dei cronisti, torna ancora a chiedere tra lo stupore generale: "Non ci sono domande ficcanti?" suscitandone una sui costi di gestione degli sportelli informativi: "Settemilaquattrocento euro". Poi, a microfoni spenti, dirà: "Stavo scherzando". Chissà.