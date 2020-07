Grande riuscita per la presentazione del libro di Buttafuoco "Salvini e/o Mussolini"

Molto riuscita ieri, nonostante le condizioni meteo sfavorevoli, la presentazione del libro "Salvini e/o Mussolini" di Pietrangelo Buttafuoco.

"Una serata che sembrava persa e che alla fine è andata nel migliore dei modi con tanta gente, nonostante gli spazi e le regole di sicurezza da rispettare e far rispettare. Ci dispiace per le tante persone che sono venute e che alla fine sono state costrette a rinunciare", hanno commentato gli organizzatori, aggiungendo: "Buttafuoco è stato "prorompente e pieno di 'elegante ironia' che pochi, come lui, sono in grado di esprimere. Ha incantanto".

La presentazione è poi terminata con una diretta dalla "Libreria" di Vasto su Rete 4 per "Stasera Italia".

"Rivolgiamo un grazie particolare a quanti hanno partecipato: a Pietrangelo Buttafuoco per la sua graditissima presenza a Vasto, un grazie a Stefano Angelucci Marino ed alla "Libreria", alla Curia ed al "Collegio Histonium" per averci ospitato e collaborato, al Comune di Vasto per il patrocinio, ed al Direttivo della Pro Loco 'Città del Vasto' ".