Gli auguri dell’Anmi a Sara Silvestri e Giada Sirolli: "Orgoglio della nostra associazione"

L’A.N.M.I. di Vasto, si complimenta con le due studentesse dell’Istituto Nautico Acciaioli di Ortona, socie del nostro gruppo, Sara Silvestri e Giada Sirolli, per aver conseguito brillantemente la maturità, riportando l’eccellente risultato di 100/100. A loro rivolgiamo gli auguri più sentiti e sinceri.

Entrambe, sono state scelte dalla sezione A.N.M.I. di Vasto, poiché ritenute meritevoli, ed inserite in un programma di campagna addestrativa promossa dalla Presidenza Nazionale A.N.M.I. in accordo con la Marina Militare Italiana. Esse hanno fatto un’esperienza a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci, orgoglio della Marina Militare Italiana, nonché veliero conosciuto e ammirato in tutto il mondo, dove hanno avuto modo di sperimentare di persona le tecniche marinaresche e le severe regole della vita in mare.

Giada si è imbarcata a Taranto il 10 giugno 2019 e sbarcata il 22 giugno a Cagliari, mentre Sara imbarcata il 23 settembre a Livorno, e sbarcata ad Ancona.

Il nostro gruppo è orgoglioso di annoverare tra i soci, giovani studenti come Sara e Giada, perché la loro esperienza costituisce un percorso formativo di crescita personale e aiuta a diffondere nei giovani la cultura del mare, una risorsa inestimabile, vissuta non da semplici amatori ma da veri e propri professionisti.

A Giada e Sara, tutti i soci dell’A.N.M.I. di Vasto, auspicano un futuro pieno di soddisfazioni.

