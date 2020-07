Antonio Del Fra confermato dalla Sieco Impavida Ortona: sarà ancora in A2

Anche nella stagione 2020/2021 Antonio Del Fra vestirà la maglia della Sieco Impavida Ortona in serie A2. Il ventenne palleggiatore vastese è stato confermato dalla società abruzzese dove era arrivato la scorsa estate dalla Sir Safety Perugia, con cui ha vissuto due stagioni - in serie C e serie B - da protagonista. Nel campionato interrotto a marzo per l'emergenza Coronavirus, in cui l'Impavida era stata grande protagonista, Del Fra aveva fatto il suo esordio a dicembre e poi era stato chiamato in causa da coach Lanci in un'altra occasione.

In cabina di regia per gli ortonesi è stato confermatissimo Matteo Pedron, a Del Fra il compito di continuarsi ad allenare al meglio, come ha sempre fatto, e farsi trovare pronto quando ci sarà bisogno di lui in campo.

"Sono contentissimo di proseguire anche quest’anno con il progetto della Sieco - ha commentato Del Fra all'ufficio stampa della società - . Sento che ci sono tutti gli ingredienti per riuscire a completare ciò che di buono abbiamo fatto vedere nella passata stagione dato che il roster allestito dall’Impavida è molto competitivo. Sono altrettanto convinto che riuscirà ad instaurarsi quell’armonia che regnava sia dentro che fuori dal campo nello scorso anno, così da raggiungere traguardi importanti. La stagione a venire sarà per me occasione di ulteriore crescita come atleta e come uomo".