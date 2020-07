"In viale del Cimitero tombini pericolosi e aiuole piene di rifiuti"

"Il Comune ha installato la nuova illuminazione in viale del Cimitero, ma non ha messo in sicurezza i tombini". Lo segnala a Zonalocale R.S., residente della zona.

"Tra i marciapiedi e i tombini ci sono dislivelli e scanalature, con il conseguente rischio di cadute per i pedoni", di qui la richiesta di un intervento che consenta di livellare il piano di calpestio.

Inoltre le aiuole attorno al cimitero sono piene di immondizia: "Un materasso, lastre di vetro, scarti edili, chiodi e pezzi di ferro". Servono pulizia e controlli.