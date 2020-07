Vasto riattiva le strisce blu, Casalbordino elimina tassa di soggiorno e pagamento dei parcheggi

Anche il Comune di Casalbordino, come molti altri comuni turistici abruzzesi, ha provveduto all'eliminazione dell'imposta di soggiorno e del pagamento dei parcheggi nella zona balneare. L'iniziativa è stata notata e apprezzata da molti, in particolare da Fratelli d'Italia di Vasto, che da tempo ormai cerca di far approvare anche a Vasto questa iniziativa.

"Apprendiamo oggi che anche il Comune di Casalbordino, come molti altri comuni costieri e come da noi proposto sin dal mese di aprile, ha provveduto a sterilizzare l’imposta di soggiorno e a liberalizzare i parcheggi a pagamento sul lungomare. Facciamo i nostri complimenti al Comune di Casalbordino, al Sindaco e alla Giunta: così si attira il turismo, così si favorisce la ripresa.



Peccato che tutto ciò avvenga a pochi chilometri da Vasto, proprio nel giorno in cui da noi la Giunta Menna riattiva le strisce blu a Vasto Marina. A Casalbordino si pensa al rilancio, a Vasto si spende molto, si tassa di più e non si fa nulla per agevolare la ripresa. Anche perché a Vasto si pensa agli 'equilibri di bilancio', ovvero a prendere soldi dai cittadini e dai turisti per coprire incarichi, consulenze e spese superflue di ogni tipo"