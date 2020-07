Tribunali a rischio, audizione in Regione. Forte: "Sosteniamo ogni iniziativa per la salvezza"

“Il Comune di Vasto è pronto a sostenere ogni iniziativa finalizzata alla salvaguardia del proprio Tribunale”. Lo ha detto il vicesindaco, Giuseppe Forte, dopo l'audizione in Commissione Bilancio del Consiglio regionale dei sindaci delle quattro abruzzesi città sedi dei Tribunali a rischio chiusura: Vasto, Lanciano, Avezzano e Sulmona.

Forte ha ricordato che il Tribunale di Vasto rappresenta un indispensabile avamposto per combattere le infiltrazioni criminali dal Meridione: “Da Pescara a Foggia, se dovesse essere soppresso il Tribunale di Vasto, non ci sarebbe più un presidio di legalità di tale importanza con gravi ripercussioni per tutto il territorio regionale. Il Comune di Vasto – ha detto Forte – ha sempre collaborato con il Ministero di Grazia e Giustizia mettendo a disposizione le proprie strutture ed anticipando anche cifre considerevoli. Gravare oggi i Comuni di ulteriori costi sarebbe assurdo. Il Progetto di Legge elaborato dalla Regione Abruzzo è condivisibile a condizione che metta a disposizione nel bilancio regionale la somma necessaria per la manutenzione degli immobili e la retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture”.

"Molto dettagliato e ricco di contenuti - riferisce una nota del municipio - l’intervento in aula dell'avvocato Vittorio Melone, presidente dell’Ordine Forense di Vasto, che ha evidenziato i danni che deriverebbero, dalla mai augurata chiusura del Tribunale, sull’economia d questo territorio".