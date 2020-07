Arbitri e assistenti della sezione di Vasto dell’Aia promossi a livello nazionale

In una stagione sportiva particolare e, per quanto riguarda le categoria dilettantistiche, conclusa anzitempo, la sezione di Vasto dell'Aia raccoglie i frutti del suo incessante lavoro con ben quattro promozioni a livello nazionale. La riunione di ieri del Comitato Nazionale dell'Asssociazione Italiana Arbitri ha infatti stabilito gli organici per la stagione 2020/2021 che vedranno inseriti nei ruoli nazionali diversi soci della sezione vastese guidata da Mario D'Adamo.

Fabio Dell'Arciprete è promosso come assistente arbitrale dalla Can D alla Can C, dove trova il collega vastese Francesco Ciancaglini. Manuel Giorgetti è promosso dal Cra Abruzzo alla Can D. Giorgetti, il 2 dicembre 2018, aveva già esordito nella categoria quando si era trovato a sostituire l'assistente della sfida Vastese-Giulianova infortunatasi nel primo tempo. Giorgio D'Agnillo è promosso dal Cra Abruzzo alla Cai. Nel calcio a 5 Mirel Iordache è promosso dal Cra Abruzzo al Can, dove trova gli esperti arbitri vastesi Davide Sallese e Lorenzo Di Guilmi. A rendere più sostanzioso il numero di promozioni c'è anche quella di Leonardo Rossini, cresciuto nella sezione vastese ma da alcuni anni trasferitosi in Liguria, che passa in Can D. A dare sostanza ai ruoli nazionali ci sono anche gli osservatori Luciano Spadaccini, in Can D, e Marco Messina, in Can 5.

Le promozioni arrivate ieri, accolte con grande entusiasmo in sezione, valorizzano il lavoro fatto dalla squadra guidata da Mario D'Adamo nel solco di una grande tradizione arbitrale vastese. Oltre agli abitri e agli assistenti che hanno fatto il salto di categoria ce ne sono diversi altri in rampa di lancio e che saranno chiamati, nella prossima stagione, a dimostrare il loro valore per poter ambire a traguardi prestigiosi.