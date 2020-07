Nella cattedrale di San Giuseppe il primo passo di Arockia e Jesu verso il sacerdozio

Si è svolta nella concattedrale di San Giuseppe a Vasto la celebrazione eucaristica per l’ammissione agli ordini sacri di Arockia Brand Elson e Jesu Antony Jeagedeesh, provenienti dalla diocesi indiana di Tuticorin gemellata con quella di Chieti-Vasto.

L' arcivescovo Bruno Forte, che ha presieduto la celebrazione, ha esortato e pregato perché i due giovani possano essere giusti, confidando totalmente in Dio in ogni scelta ed azione, liberi dal fascino dell’ egoismo e del male, liberatori mediante la preghiera, la carità e il ministero sacerdotale.

Grazie alla diretta su YouTube l’arcivescovo ha rivolto un saluto in inglese alle rispettive famiglie dei due giovani, coinvolgendole, quindi, dalla lontana India.

Elson e Jeagedeesh, definiti da padre Bruno seri e desiderosi di amare e servire il popolo di Dio, sono stati circondati dall'affetto dei seminaristi, degli animatori del Seminario di Chieti, della comunità parrocchiale, dei numerosi sacerdoti, degli amici, ma soprattutto sono stati accompagnati e custoditi dal parroco don Gianfranco che in questi anni ha accolto i due ragazzi con affetto paterno e per essi ha organizzato un gustoso rinfresco nel cortile della parrocchia, che seppur svoltosi secondo le norme di distanziamento di sicurezza, è stato ricco di gioia e di amicizia per poter festeggiare due vite donate a Dio nella libertà di cuore.

Anna Rita Savino