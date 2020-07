La vecchia stazione è una discarica: tra immondizia e materassi, anche una tuta sanitaria

Non passa neanche un giorno senza le lamentele di automobilisti e pedoni diretti alla spiaggia. La sporcizia nel parcheggio della ex stazione ferroviaria ha raggiunto ormai livelli insopportabili.

Il recinto è lì da due anni, ma il cantiere della Via Verde della Costa dei Trabocchi, in questo tratto, è vuoto. Anzi, è diventato un deposito di materiali. Nella lunga attesa che la pista ciclopedonale lunga 42 chilometri arrivi anche qui, bisognerebbe almeno sfalciare l'erba ed eliminare l'immondizia abbandonata da incivili che hanno scambiato l'area di risulta per un immondezzaio.

Le foto, scattate ieri mattina, dimostrano che c'è perfino qualcuno che ha appeso alla recinzione una tuta usa e getta simile a quelle sanitarie.