Eventi e mercato a San Salvo Marina, affidata l’organizzazione all’unica ditta disponibile

Sarà nuovamente la Eventi e Servizi a occuparsi dell'organizzazione delle manifestazioni estive della marina sansalvese e del mercato sul lungomare Colombo che si terranno dal 15 luglio al 31 agosto.

La ditta con sede legale a Giulianova, rappresentata da Sandra Tortora, è l'unica ad aver risposto al bando pubblicato dal Comune di San Salvo scaduto il 29 giugno scorso.

La società che da anni ormai si occupa dell'organizzazione di gran parte dell'estate di San Salvo Marina, è chiamata a rispettare regole più stringenti rispetto alle precedenti edizioni a causa delle norme previste dall'emergenza sanitaria legata al Covid-19, prime fra tutte quella del distanziamento sociale.

Per quanto riguarda il mercato, è previsto un numero massimo di 85 stand (quadrati, di 4 metri per lato) per i quali l'organizzatore può chiedere una tariffa massima giornaliera di 55 euro alla quale, però, può essere aggiunto un ulteriore corrispettivo a copertura dei costi (assicurazione, energia elettrica ecc.); inoltre, nell'ammissione al mercato sono da privilegiare i commercianti locali che ne fanno richiesta.

Stringente anche quanto previsto per il soggiorno dei venditori: non possono dormire negli stand o nelle vicinanze dello stesso e l'organizzatore dovrà presentare l'elenco delle strutture e dei luoghi dove alloggeranno i commercianti.

Martedì scorso, sono stati presentati i primi eventi di questa estate a cura dell'associazione Senza Resa, nei prossimi giorni è atteso il completamento di un cartellone estivo inevitabilmente ridotto a causa del coronavirus.