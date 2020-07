Escursioni in montagna in sicurezza: i consigli di Pino Celenza del Cai di Vasto

Sono tante le persone - forse ancora di più in questa stagione segnata dal "distanziamento sociale" - che scelgono le montagne abruzzesi per un'escursione più o meno semplice. Ma, dall'inizio dell'estate, sono già numerosi gli interventi del Soccorso alpino per socccorrere escursionisti in difficoltà. Spesso, incidenti e imprevisti sono dettati da una poca preparazione, un cattivo equipaggiamento e della scarsa conoscenza delle norme basilari per affrontare una camminata, o un'escursione vera e propria, in montagna.

Per questo, grazie alla collaborazione di Pino Celenza, accompagnatore di escursionismo della sezione di Vasto del Cai, abbiamo voluto raccogliere tutte le informazioni utili per andare in montagna in sicurezza. L'esperto escursionista vastese ci ha dato una serie di indicazioni pratiche, dalla preparazione alla cura dell'abbigliamento, a come si affronta una camminata lungo un sentiero. L'obiettivo è quello di permettere a tutti di affrontare, in maniera informata, un'escursione in montagna con la dovuta sicurezza.