Al Bar Walter si raddoppia: nuovi spazi esterni per un servizio vincente

Al Bar Walter è tempo di novità. La riapertura, dopo i mesi di chiusura per il lockdown, è stata l’occasione per dare un nuovo volto allo storico bar di via Ciccarone. Le nuove norme da rispettare per garantire il distanziamento e la sicurezza di tutti, sono divenute l’opportunità per utilizzare gli spazi in modo diverso. Alessio, Fabio e Andrea hanno saputo cogliere questo cambiamento come un’opportunità offrendo dei servizi che hanno già trovato ottimi riscontri nei clienti.

Nell’area esterna del bar sono nate due “isole” che raddoppiano il servizio. C’è una seconda macchina del caffè, per un veloce take away e per servire i clienti che scelgono di accomodarsi ai tavoli all’aperto. Nei mesi estivi, per permettere agli appassionati di calcio di seguire i campionati di calcio che proseguiranno fino ad agosto, il Bar Walter prolungherà la sua apertura nelle ore serali. Ed ecco che, per accogliere al meglio i suoi clienti, nella seconda isola esterna sono arrivate spillatrice con un’ottima selezione di birre, bevande, spremute ed estratti.

Dal mattino fino a sera il Bar Walter è pronto ad accogliere, negli spazi interni ed esterni - con un’ampia superficie ombreggiata - i propri clienti con la cordialità ed il sorriso di sempre.

Bar Walter

