Va in pensione Ercole D’Ugo, direttore del Nod Alto Vastese

Dopo tanti anni di servizio, molti dei quali spesi nel presidio sanitario di Gissi, va in pensione il professor Ercole D'Ugo. Specialista in endocrinologia, D'Ugo è stato direttore dell'unità operativa di endocrinologia e diabetologia del presidio ospedaliero di Gissi.

È stato il fondatore dell'Associazione diabetici del Comprensorio di Vasto, che viaggia verso il trentesimo anno di attività.

Nel 2017 è stato nominato direttore del Nucleo Operativo Distrettuale dell'Alto Vastese della Asl Lanciano Vasto Chieti, incarico che ha svolto con senso di responsabilità e passione fino agli ultimi mesi, segnati dalle criticità della pandemia.

Concluso il suo percorso lavorativo senz'altro continuerà ad essere un punto di riferimento nel mondo della sanità, in particolare per l'associazione diabetici del territorio e, nei giorni della meritata pensione, continuerà a dare il suo contributo ad attività nel campo del sociale e della cultura, in cui è da sempre molto attivo.

Al professor D'Ugo auguri di serena pensione dalla nostra redazione, con cui ha sempre avuto un dialogo aperto e costruttivo.