Da oggi strisce blu a Vasto Marina: scendono gli abbonamenti per i non residenti

Partono oggi le strisce blu a Vasto Marina per restare in vigore fino al 31 agosto. Invariato il costo dell'abbonamento per i residenti e titolari di attività commerciali: 40 euro per tutta la stagione estiva alla marina, 100 euro per tutto l'anno in città.

Ridotto, invece, il costo dell'abbonamento per i non residenti: 100 euro per tutta la stagione (150 l'anno scorso) con possibilità di optare per quello mensile a 50 euro (la metà rispetto l'estate 2019). "È una richiesta che abbiamo fatto alla società Trotta bus che gestisce i parcheggi – spiega l'assessore alla Viabilità, Gabriele Barisano, che ha introdotto durante il suo mandato la possibilità di scegliere gli abbonamenti – perché quest'anno ci sarà un turismo soprattutto di prossimità, quindi vogliamo agevolare anche i cittadini dei comuni dell'entroterra che scelgono Vasto Marina". Dall'anno scorso è possibile acquistare l'abbonamneto dalla spiaggia con il cellulare.

Inoltre, grazie ai 200 parcheggi in più nell'area liberata dal cantiere della Via Verde, saranno oltre 400 gli stalli gratuiti.

Anche a San Salvo Marina, con un mese di ritardo rispetto agli anni precedenti, oggi partiranno le strisce blu. Invariate le tariffe [LEGGI].

L’ufficio informazioni e abbonamenti di Vasto è in via Vittorio Veneto 124 e rispetta i seguenti orari:

Lunedì - mercoledì - venerdì: 08:30 - 13:00 / 16:00 -19:30

Martedì - giovedì: 08:30 / 12.30

Tel.: 366 6144779