Al via "Mare senza barriere": fino al 31 agosto il servizio attivo a San Salvo Marina

Primo giorno di servizio per Mare senza barriere, lo spazio della spiaggia di San Salvo attrezzata per i disabili. Da oggi, 1 luglio, al 31 agosto, tutti i giorni dalle 9 alle 12, sarà possibile usufruire dello spazio ombreggiato, raggiungibile da una larga passerella e delle sedie job che permettono di arrivare direttamente in acqua. Proprio una delle sedie, l'anno scorso, era stata rubata e poi ritrovata dai carabinieri. In quella circostanza ci fu una raccolta di solidarietà, promossa da commercianti e operatori balneari, per riacquistare una nuova sedia.

Mare senza barriere è un servizio di inclusione sociale, promosso dal Comune di San Salvo, che già lo scorso anno era stato molto apprezzato. E, già questa mattina, i primi utenti hanno raggiunto la marina per trascorrere qualche ora in spiaggia con l'assistenza del personale messo a disposizione dall'assessorato alle politiche sociali.