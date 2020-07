"Taxi sociale sospeso. Io, con la sclerosi multipla, non posso andare a fare visite importanti"

Mario Paludi ha 74 anni ed è malato di sclerosi multipla. Non può muoversi da casa senza un mezzo in grado di trasportare la sua carrozzella.

Per questo ha bisogno del taxi sociale, servizio che però "è stato sospeso da mesi dal Comune di Vasto", racconta a Zonalocale.

"Dovevo sottopormi a una gastroscopia e a un'altra visita, ma sono saltati tutti e due gli esami perché non ho potuto raggiungere l'ospedale. Chiedo al Comune di ripristinare il taxi sociale: non posso farmi accompagnare da mia moglie, perché non riesco a muovermi senza carrozzella, non sto in piedi. Ho bisogno di quel trasporto e, come me, a Vasto ci sono tante altre persone nella stessa condizione".