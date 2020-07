"San Salvo non rinuncia all’estate", ad agosto appuntamento con Danilo Rea, Biagio Izzo e Luchè

Si chiama "R... estate a San Salvo" la serie di eventi che l'associazione culturale Senza Resa ha programmato per i mesi di luglio e agosto.

Presentazione insolita quella di ieri, avvenuta in barca al largo, "per far vedere San Salvo Marina da un'altra prospettiva", insieme ad Antonio Cane e Antonio Renzone dell'associazione, il sindaco Tiziana Magnacca e l'assessore alle Attività produttive Tonino Marcello. "Questi eventi vogliono essere un modo per riconquistare la normalità nel segno del divertimento sciruo e rispettoso della salute di tutti – ha detto Cane, direttore artistico – San Salvo è una donna carina tra due belle donne, Vasto e Termoli, ma è intraprendente e spesso ci si innamora proprio delle donne carine e intraprendenti".

Il ritorno alla normalità passa necessariamente per il rispetto delle norme per contrastare la diffusione del Covid-19. Così, per ognuno degli eventi sono previsti distanziamento sociale e controlli della temperatura. La prima data in calendario è quella di domenica 26 luglio quando tornerà, dopo il successo dell'anno scorso, l'Rds Play on Tour. Su quest'iniziativa gli organizzatori sveleranno prossimamente maggiori dettagli.

La novità è l'introduzione di eventi a pagamento rispetto agli anni scorsi che avranno come location sia il centro di San Salvo che la marina. "Abbiamo cercato di soddisfare tutte le fasce d'età", ha sottolineato Cane. Il primo di questi appuntamenti si terrà l'11 agosto in piazza San Vitale dove si esibirà Danilo Rea, uno dei migliori pianisti jazz italiani che vanta importanti collaborazioni di lunga data con Mina, Claudio Baglioni e Pino Daniele. 250 i posti a sedere distanziati, 25 euro il costo del biglietto.

Alla marina, dopo anni di concerti tenutisi nella stragrande maggior parte dei casi in piazzale Colombo, gli artisti di questo format si esibiranno nello stadio comunale dove i posti a sedere saranno 936. Il 12 agosto ci sarà lo spettacolo del comico napoletano Biagio Izzo, volto noto sia di programmi tv che del cinema.

Il giorno dopo, il 13 agosto, stesso posto, sarà la volta di Luchè, rapper di origini napoletane particolarmente noto tra i più giovani che ha all'attivo collaborazioni con Marracash, Clementino, Sfera Ebbasta, Achille Lauro e Gué Pequeno. Per questi ultimi due appuntamenti il costo del biglietto è di 20 euro.

I biglietti sono acquistabili da oggi sul circuito CiaoTicket.

"Questa è la dimostrazione che le cose si possono fare in modo calibrato e sicuro – hanno aggiunto il sindaco Magnacca e l'assessore Marcello – I toni saranno più bassi rispetto agli anni passati, ma San Salvo non rinuncia al divertimento". "Un grazie particolare agli sponsor che ci hanno creduto in un momento non semplice – ha concluso Cane – tra loro Abruzzo Skipper che oggi ci sta accompagnando in catamarano".

Quelli illustrati ieri sono solo alcuni degli eventi in programma per l'estate. Il calendario completo è in fase di allestimento. Tra le iniziative ci saranno quelli organizzati dall'unica società che ha risposto al bando scaduto il 29 giugno scorso per la gestione del mercato sul lungomare e l'organizzazione degli eventi di San Salvo Marina.