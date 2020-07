"Marciapiede rotto: frattura, 4 mesi di riabilitazione. Niente risarcimento. Faccio causa al Comune"

Quattro anni fa la caduta mentre andava a piedi. Conseguenze: frattura, gesso e quattro mesi di riabilitazione. Nessun risarcimento. Per questo, ora Divina Torello, 44 anni, ha decido di fare causa al Comune di Vasto.

"Camminavo in via Alfieri", racconta a Zonalocale. "Stavo andando a messa alla chiesa dell'Addolorata. All'incrocio con viale D'Annunzio mancava un pezzo di marmo e sono caduta. Il primo a soccorrermi è stato don Domenico Spagnoli, il parroco di Santa Maria Maggiore, che si trovava a passare di lì perché stava andando a celebrare messa. Col cellulare ho chiamato il 118, che mi ha portato in ospedale, dove il medico mi ha diagnosticato una frattura".

La diagnosi del Pronto soccorso: "Distorsione della caviglia sinistra con distacco parcellare dello scafoide tarsale".

"Subito mi hanno trasferita nella sala gessi. Sono dovuta rimanere per 30-35 giorni con la gamba ingessata e poi ho affrontato 4 mesi di riabilitazione in una struttura privata".

La donna si è rivolta all'avvocato Bernardo Masciarelli per chiedere al Comune il risarcimento del danno. "Ho ricevuto - racconta - una telefonata dall'Avvocatura comunale. Mi è stato comunicato che non mi avrebbero risarcito, perché il loro perito ha valutato, sulla base dei documenti, il danno che ho subito inferiore ai 5mila euro e il Comune ha un'assicurazione che copre i danni dai 10mila euro in su. Non sono mai stata contattata dal loro perito, che ha valutato in base alla documentazione, e in municipio non mi hanno neanche ricevuto. Ho solo avuto il diniego. Ora, dopo aver riparlato con l'avvocato, ho deciso di intraprendere un'azione legale.

Anche mia madre - aggiunge Divina Torello - ha subito una caduta simile a causa di un tombino instabile. Con conseguenze peggiori: una settimana di ricovero in ospedale, problemi nel camminare e il naso rotto nella caduta. Agli amministratori comunali voglio dire questo: il Comune deve essere sempre a disposizione dei cittadini e la città deve essere curata, perché non dobbiamo essere noi a pagare per lo stato d'incuria dei marciapiedi. Il Comune deve venire incontro ai cittadini e assumersi le sue responsabilità. Molte persone sono cadute come me e non sono state risarcite".