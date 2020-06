Pesca di frodo, sequestrati 250 chili di vongole ancora vive: rigettate in mare

Erano ancora vive, quando la guardia costiera di Vasto le ha sequestrate. Per questo, i militari, agli ordini della tenente di vascello Francesca Perfido, hanno rigettato in mare 250 chili di vongole.

Lo hanno fatto nell'ambito di una serie di controlli di polizia marittima con cui il Circomare di Punta Penna ha accertato "6 violazioni amministrative in materia di pesca", punite con multe "per una somma complessiva di 10.500 euro ed il sequestro di 10 attrezzi da pesca abusivamente posizionati.

Il prodotto ittico sequestrato è stato di circa 11 kg di pescato vario, donato in beneficenza, e ben 250 kg di vongole, rigettate in mare in quanto ancora vive", si legge in una nota dell'Ufficio circondariale marittimo.