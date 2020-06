In via Carducci, via Giusti e viale D’Annunzio parcheggi gratuiti di giorno e a pagamento la sera

Gratuiti di giorno, a pagamento la sera. In centro a Vasto parte la sperimentazione su 62 parcheggi distribuiti tra via Carducci, via Giusti e parte di viale D'Annunzio (nella zona in prossimità del parcheggio multipiano).

Questi stalli saranno gratuiti tutto il giorno fino alle ore 20. Dalle 20 a mezzanotte saranno invece a pagamento. In questo modo il Comune vuole incentivare l'afflusso alle attività commerciali della città durante il giorno.

La sperimentazione partirà domani primo luglio, stessa data per l'inizio delle strisce blu alla marina [LEGGI].