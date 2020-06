Comitato Frontiera contro la Sasi: "Dov’è il progetto delle nuove condotte di Vasto e San Salvo?"

È di questa mattina il comunicato stampa del Comitato Frontiera titolato "Sasi spa: bene comune?" Poche righe in cui il comitato appare indignato per la gestione delle risorse idriche del vastese che, proprio in questi giorni, stanno soffrendo di continue chiusure e interruzioni per manutenzione.

"Qual è la direzione della gestione della risorsa idrica? Frontiera denuncia con forza la gestione della risorsa pubblica erogata dalla società di gestione Sasi, la quale quotidianamente emette avvisi di interruzione della fornitura per riparazioni a condotte colabrodo.

Ma esiste un piano di manutenzione preventiva degli impianti e dei condotti? Dov'è il progetto delle nuove condotte per Vasto e San Salvo? Dove sono i 3mln e 100mila euro promessi dal CDA dell'ente, per evitare le situazioni che quotidianamente i cittadini devono sopportare su mancata o scarsa erogazione?

Per quanto tempo ancora dovremo coesistere con la chiusura dei rubinetti giustificata dal 'dobbiamo risparmiare l'acqua'?

'Ci siamo stancati' queste le parole dei cittadini e dei condomini che quotidianamente devono subire lo scarso servizio al netto di fatture e conguagli non da pochi spiccioli.

Frontiera, prende le distanze da questo modo di agire 'politichese' e vigilerà al fianco dei cittadini per prendere e vincere quest'altra battaglia per la gestione della cosa pubblica".