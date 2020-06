Scossa di terremoto in provincia di Campobasso avvertita anche nel Vastese

18.45 - L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia stima in 3.5 la magniduto della scossa di terremoto delle 18.21.

La prima notizia - La terra è tornata a tremare oggi pomeriggio in Molise.

Una scossa di terremoto di magnitudo compresa tra 3.2 e 3.7 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 18.21 con epicentro 3 chilometri a Sud-Est di Montecilfone, in provincia di Campobasso. Al momento, non si hanno notizie di eventuali danni

Il movimento tellurico è stato avvertito dalla popolazione non solo in Molise, ma anche in Abruzzo, come raccontano alcune persone residenti nel Vastese.