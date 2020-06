Corto circuito provoca l’incendio: fiamme in un ristorante a San Salvo Marina

Un incendio, provocato da un corto circuito, ha provocato ingenti danni oggi pomeriggio all'Hostaria L'Angolo DiVino, ristorante che si trova al piano terra dell'Hotel Eden, in via Magellano a San Salvo Marina. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sono sprigionate per un guasto nell'impianto elettrico e si sono propagate in un'angolo della sala ristorante, distruggento anche le scorte di bevande.

L'allarme è stato tempestivo, il personale, che era in arrivo per preparare il servizio della serata, ha anche provato a spegnere il rogo prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Gli uomini del distaccamento di via Madonna dell'Asilo hanno domato le fiamme evitando che potessero raggiungere la cucina e messo in sicurezza l'area, verificando che non ci fossero problemi di staticità. Il sopralluogo ha accertato come l'incendio sia stato causato da un cortocircuito.

Per i titolari, dopo i mesi di chiusura per il Coronavirus e le attività per adeguarsi alle norme per la ripartenza, quello di oggi uno sfortunato episodio che colpisce nel morale. Nelle prossime ore sarà fatta una stima dei danni e poi ci sarà da darsi da fare per poter tornare presto alla normale attività. Sarà un'altra sfida da affrontare per lo staff del ristorante che, nei tanti anni di attività, ha saputo conquistare risultati lusinghieri e che al più presto tornerà a riaprire le sue cucine e ad accogliere commensali.

Nessun problema per l'hotel che è regolarmente aperto.