Vasto-Vasto Marina, ieri sera assembramento sul bus. Cianci: dal 6 luglio più corse e navetta bici

Distanziamento vicino allo zero, ieri sera, su un autobus urbano di Vasto. La foto riguarda la linea 4, che collega la città alta a Vasto Marina e viceversa.

La fase 3 dell'emergenza coronavirus ha segnato l'avvio della stagione turistica, ma non il ripristino del 100% delle corse tra Vasto città e la riviera.

Le ordinanze di contenimento del contagio emanate dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, sulla base dei Dpcm nazionali hanno prima drasticamente ridotto e poi parzialmente riavviato il trasporto pubblico locale abruzzese.

E così nei fine settimana aumenta il rischio assembramenti sui mezzi pubblici negli orari maggiormente frequentati dagli utenti che vanno al mare o fanno ritorno a casa dopo aver trascorso qualche ora di relax in spiaggia.

Zonalocale ha sollevato il problema davanti all'assessora comunale alla Mobilità sostenibile, Paola Cianci, nella puntata di Timeout di giovedì 25 giugno [GUARDA]: "Le segnalazioni che mi sono pervenute dai cittadini sono state trasmesse al gestore". All'inizio di questa settimana è stata parzialmente riattivata la linea 1 con le attuali 12 corse giornaliere "che sono state ripristinate a seguito delle ordinanze emanate dalla Regione Abruzzo. Cerchiamo di farlo prontamente proprio per ridare alla città un servizio che sia il più completo possibile. Gli orari estivi partiranno dal 6 luglio. Una riflessione sull'intensificare il collegamento tra Vasto e Vasto Marina è una scelta che si concretizzerà sempre dal 6 di luglio, quindi - annuncia la titolare della delega ai Trasporti della Giunta Menna - oltre alle corse estive, avremo anche una navetta con la rastrelliera per le bici per cercare di favorire una mobilità immediata tra Vasto e Vasto Marina e dare la possibilità a coloro che hanno la passione per la bicicletta di raggiungere subito il litorale, dove c'è la pista ciclabile".