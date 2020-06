Riparte la serie C: la Promo Tennis batte 4-0 Martinsicuro e passa il turno

Dopo tanta attesa sono ripresi i campionati di tennis e per i vastesi della Promo Tennis non poteva esserci esordio migliore in serie C. Le disposizioni legate al Covid-19 hanno influito sulla formula del campionato, che si disputa con tabellone basato su scontri diretti, e sulla necessità di disputare i match a porte chiuse.

Oggi, sui campi di casa del centro sportivo del quartiere San Paolo, Ciancaglini e compagni hanno fatto il loro debutto ottenendo una vittoria per 4-0 contro il Ct Martinsicuro che vale il passaggio del turno e, soprattutto, la permanenza in serie C per il settimo anno consecutivo, obiettivo che viene accolto con grande entusiasmo dalla società sportiva vastese.

Nei match di giornata i tennisti della squadra vastese sono stati impeccabili. Nel primo match Angelo Ciancaglini ha battuto Brunozzi 6-2/7-5, poi Giuseppe Checchia ha superato agilmente Ciriaco 6-0/6-1. Marco Marinaro ha vinto 6-2/7-5 con Vagnoni e poi Leonardo Dell'Ospedale, confermato anche quest'anno nel team della Promo Tennis, ha battuto 7-5/6-1 Celestini. In squadra, oggi non scesi in campo, anche Riccardo Vicoli e Jacopo Mancini.

Un 4-0 che consente ai vastesi di superare il turno e, con la permanenza della categoria in tasca, andare ad affrontare il prossimo impegno con il Ct Chieti.