Marcello: "Ho contatti con delusi del centrodestra che non escludono passaggi"

Qualche cambio di casacca dal centrodestra al centrosinistra è possibile, secondo Luigi Marcello. L'assessore alle Attività produttive del Comune di Vasto ha affermato di avere "contatti con persone candidate nel centrodestra, che sono scontente di com'è andato avanti il centrodestra in questi anni e non escludono qualche passaggio".

Il leader della lista civica Città Virtuosa lo ha detto a Timeout, nel dibattito con Francesco Prospero, consigliere comunale di Fratelli d'Italia [GUARDA].

"La lista c'è, dopo dobbiamo vedere chi la riempie questa lista. L'altra volta è stata una lista fortunata, piena di idee e di buoni propositi. La stiamo riempiendo", ha dichiarato Marcello, che sull'eventuale nascita di un quarto polo su iniziativa di un gruppo di delusi del centrosinistra non ha mostrato preoccupazione: "Noi facciamo affidamento sulle nostre forze, stiamo lavorando. Chiaramente, come degli scontenti ci sarebbero, ci metto il condizionale, nel centrosinistra, così ce ne sono nel centrodestra, perché io ho contatti con persone candidate nel centrodestra che sono scontente di com'è andato avanti il centrodestra in questi anni e che non escludono qualche passaggio. Quindi - conclude l'assessore alla Polizia locale - lasciamo tempo al tempo, lavoriamo serenamente; noi non abbiamo paura siamo consapevoli di quello che abbiamo fatto in un momento molto, molto, molto difficile e speriamo bene".