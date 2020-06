Il Comune di San Salvo ottiene cofinanziamento per interventi su scuole e uffici tecnici

Il Comune di San Salvo ha ottenuto un cofinanziamento di 180mila euro per lavori di messa in sicurezza delle scuole di via Ripalta e via S. Antonio (elementare e materna) e per gli uffici tecnici di piazza San Vitale.

"Riteniamo di aver caratterizzato in questi anni la nostra azione amministrativa – dice il sindaco Tiziana Magnacca – lasciando il segno in nuove opere di edilizia scolastica e degli edifici comunali operando per renderli sicuri e nell’efficientamento energetico nel rispetto dell’ambiente oltre a generare economie nei consumi. Si tratta di un cofinanziamento nell’ambito della progettazione triennale delle opere pubbliche destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche".