Donna cade in casa, soccorsa da vigili del fuoco con l’autoscala e 118

È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con l'autoscala per soccorrere un'anziana che, oggi pomeriggio, era in difficoltà sul balcone della sua abitazione in via Marco Polo. Ad accorgersi della donna bisognosa d'aiuto sul balcone del suo appartamento è stato un residente del palazzo di fronte. La tempestiva richiesta di soccorsi è stata raccolta dai carabinieri, giunti sul posto.

La porta d'ingresso dell'abitazione era chiusa dall'interno, così i vigili del fuoco del distaccamento di via Madonna dell'Asilo hanno raggiunto il terzo piano con l'autoscala per poi permettere l'ingresso ai sanitari del 118. Dopo le prime cure sul posto i sanitari hanno trasportato la donna al San Pio da Pietrelcina per gli accertamenti clinici del caso.