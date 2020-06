Trasferito a Chieti il ferito più grave dell’incidente di via Grasceta, è un 22enne di San Salvo

È stato trasferito nella tarda mattinata di oggi, in eliambulanza, all'ospedale di Chieti il più grave dei feriti dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri in via Grasceta.

Si tratta di un 22enne di San Salvo (C.L.) ed è uno dei due ragazzi che viaggiavano sulla moto di grossa cilindrata che si è scontrata frontalmente con una Bmw sulla strada che dal centro cittadino scende al mare.

Il giovane ha riportato un politrauma (frattura scomposta del femore, trauma toraco-addominale chiuso e frattura di un dito) per una prognosi di 40 giorni. Una volta arrivato nel nosocomio chietino sarà sottoposto a intervento.

Degli altri feriti, solo un altro resta ricoverato al "San Pio" di Vasto.

A ricostruire la dinamica dell'accaduto sono i carabinieri della stazione di San Salvo.

Dopo l'incidente di ieri, sono tornate alla ribalta le richieste dei residenti che da tempo denunciano l'eccessiva velocità dei mezzi che vi transitano [LEGGI].