Salvini a Vasto: "Qui ci sono donne e uomini della Lega in grado di guidare la città"

Matteo Salvini è arrivato a Vasto intorno alle 17.00, ad accoglierlo simpatizzanti e amministratori locali della Lega. Non sono mancate le proteste pacifiche di un gruppo di manifestanti muniti di cartelloni e striscioni.

Il leader del Carroccio ha tenuto un breve discorso in cui ha parlato anche di stop ai vitalizi, emergenza coronavirus e scuola.

E alla domanda sul candidato sindaco della Lega a Vasto risponde: "Una cosa per volta. Sono contento di quello che la Lega sta facendo in Abruzzo e per gli abruzzesi, e dell'affetto che questi ci riservano. Sono contento delle squadre che abbiamo presentato a Chieti e ad Avezzano. Vasto è una bellissima città, 40 mila abitanti che d'estate raddoppiano e mi risulta che ci siano non uno, ma diverse donne e uomini che si stanno preparando per prendere in mano le redini di questa città".