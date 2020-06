Infermiere scrive a Salvini: "Lei in tv dice una cosa e in Abruzzo la Regione fa il contrario"

"Lei in televisione dice una cosa e la maggioranza di centrodestra in Abruzzo fa il contrario". Nel giorno in cui il leader della Lega, Matteo Salvini, fa tappa a Vasto [LEGGI], Daniele Leone, infermiere, coordinatore regionale Cgil Fp Sanita Privata convenzionata Abruzzo-Molise, gli scrive una lettera aperta.

La lettera - "Senatore Salvini sono un infermiere. Ho letto sui giornali online che Lei oggi pomeriggio viene in visita a Vasto, città turistica adagiata sulle coste adriatiche, ricca di storia e di cultura.

Come Lei saprà, ogni Regione sta riconoscendo una specifica indennità Covid-19 al personale sanitario pubblico e convenzionato che ha affrontato l’emergenza. Al momento sindacati e Regioni hanno trovato un'intesa in Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto, ecc. Le Regioni con risorse proprie stanno erogando un bonus agli operatori sanitari.

Lei, senatore Matteo Salvini, gira in lungo e largo il nostro Paese, peccato che ormai, a forza di girare troppo spesso il nostro Paese, sta diventato un politico di professione e, come tutti i politici di professione, anche lei rischia di dire una cosa e poi le Regioni governate dal centrodestra ne fanno un altra. Visto che sta in Abruzzo, può spiegare a noi infermieri, operatorio socio sanitari, terapisti, tecnici, addetti alle pulizie, soccorritori, ecc. che lavoriamo negli ospedali pubblici e nelle strutture sanitarie convenzionate se anche noi in Abruzzo meritiamo il giusto riconoscimento per tutto quello che abbiamo fatto e stiamo facendo quotidianamente e per la professionalità dimostrata anche durante questa emergenza Covid-19? Al momento la Regione Abruzzo non ha erogato nessun bonus o premio sanitario della sanità pubblica, privata convenzionata, Rsa, come invece hanno già fatto altre Regioni. Ecco, la giunta di centrodestra non solo non ha ancora erogato il bonus covid 19 al personale sanitario, ma non si hanno ancora notizie sul concorso infermieri dell'Asl 2 (concorso che ha subito dei ricorsi, ma di cui tanti infermieri aspettano notizie) e soprattutto questa maggioranza di centrodestra non ha ancora avviato un confronto con il sindacato per discutere della re-internalizzazione; e soprattutto, da cittadino di Vasto, mi auguro che si investano risorse nel risistemare o ricostruire l'ospedale di Vasto.

Le chiedo, senatore Salvini, di sollecitare il presidente Marsilio e l'assessore alla Sanità Verí ad impegnarsi a convocare sindacato, cooperative e imprenditori della sanità privata convenzionata; quest'ultimi lamentano la mancata applicazione da parte della Regione Abruzzo degli art. 48 del decreto del 17 marzo 2020 e 109 del decreto del 25 maggio 2020, insomma questi imprenditori non hanno ricevuto dalla regione Abruzzo nessun ristoro per i servizi e le attività che hanno dovuto chiudere in questi mesi di grave crisi. Senatore Salvini, la Regione Campania ha già deliberato su questo punto (il 12/05/2020 - Comunicato n. 122 - COVID-19, ha previsto il pagamento degli acconti per la sanità privata).

Come vede, senatore Salvini, Lei in televisione dice delle cose e la maggioranza di centrodestra in Abruzzo fa il contrario.

Non so se questa lettera verrà mai letta e riceverà una risposta! Io ci ho provato e può stare sicuro che qualche elettore della Lega avrà letto questa mia nota e inizierà a fare qualche riflessione in più".