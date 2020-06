Dopo le proteste di Racciatti e Colonna, partono i lavori sulla Sp 150

Dopo le veementi proteste di Carlo Racciatti e Antonio Colonna, rispettivamente sindaci di Guilmi e Carpineto Sinello, stamattina sono comparsi i primi mezzi sulla Sp 150.

Tre giorni fa, i due primi cittadini avevano lamentato le lungaggini per l'avvio degli interventi sulla strada martoriata da buche e dissesto nonostante l'aggiudicazione dei lavori da parte dell'ente appaltatore (il Comune di Schiavi d'Abruzzo) avvenuti da tempo (i fondi sono quelli del Masterplan, LEGGI). Per sopperire al mancato avvio del cantiere, sono stati i mezzi comunali a cercare di rendere meno critiche le condizioni della sede stradale.

La Provincia di Chieti, dopo le rimostranze dei due, ha spiegato che la ditta affidataria è impegnata in un altro Comune e che il cronoprogramma non ha subito rallentamenti.

La coincidenza temporale, però, non convince i sindaci che da settimane pressavano i vari attori coinvolti: "Serviva l'articolo di zonalocale.it probabilmente per far partire i lavori, ringraziamo il presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo, per la sua celerità".