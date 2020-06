Arriva Salvini: Lega già in campagna elettorale. Ma anche FdI vuole il candidato sindaco

La Lega è già in campagna elettorale. Lo è già il suo leader, Matteo Salvini, che da giorni ha ricominciato il suo tour in giro per l'Italia. Lo è il Carroccio abruzzese, che a Vasto vuole il candidato sindaco. Oggi, dopo la tappa di stamani ad Andria, dove è stato accolto dai sostenitori ma anche da un gruppo di contestatori, l'ex ministro dell'Interno si sposterà a Vasto per incontrare rappresentanti regionali e locali del partito e simpatizzanti. L'arrivo di Salvini è previsto per le 17.30 alla pasticceria La Vastese.

Di fatto, in città la Lega ha avviato da una settimana la marcia di avvicinamento alle elezioni comunali del 2021. La scorsa settimana la presentazione del nuovo commissario locale, Arnaldo Tascione [LEGGI], e il messaggio esplicito lanciato agli alleati dal segretario regionale, Luigi D'Eramo: "Rivendichiamo il candidato sindaco di Vasto. Abbiamo tutte le carte in regola per rivendicarlo. Vasto ha dato tanto alla Lega, è ora che la Lega si assuma la responsabilità" e quello di Alessandra Cappa, attuale consigliera comunale, è il nome ricorrente. Parole che non suonano certo come musica per le orecchie degli alleati. Dopo aver ottenuto dal tavolo nazionale dal centrodestra il via libera a Chieti per Fabrizio Di Stefano (ma con il rilevante no di Mauro Febbo) e lanciato due giorni fa ad Avezzano la candidatura di Tiziano Genovesi, oggi Salvini arriva a Vasto, dove il circolo locale e la segreteria regionale vogliono la leadership della coalizione.

Il colpo di acceleratore impresso dal Carroccio rischia, però, di essere inerpretato dagli alleati, FdI e Forza Italia, come una fuga in avanti. Se, oltre a Chieti e Avezzano, dovesse spuntarla anche a Vasto, a quel punto la Lega guiderebbe il centrodestra nelle tre città più grandi al voto tra l'autunno e la prossima primavera. Fratelli d'Italia non vuol farsi relegare in seconda linea. Il partito del presidente della Regione, Marco Marsilio, punta su Vasto. Non lo ha nascosto, ieri a Timeout, Marco di Michele Marisi, papabile se FdI otterrà il disco verde dalla coalizione [VIDEO]. Ma i sette consiglieri comunali di centrodestra e lista civica Il Nuovo Faro frenano. Per Alessandra Cappa, Davide D'Alessandro (Lega), Alessandro d'Elisa (gruppo misto), Guido Giangiacomo (Forza Italia), Edmondo Laudazi (Il Nuovo Faro), Francesco Prospero e Vincenzo Suriani (FdI), l'alleanza elettorale "dovrà essere guidata da un candidato a sindaco valido e rappresentativo della città", che "dovrà essere individuato quanto prima. Il centrodestra e i movimenti civici hanno donne e uomini per condurre questa sfida e siamo consapevoli che, anche tra gli attuali consiglieri di minoranza, ci sono persone in grado di ricoprire tale ruolo". La partita è ancora aperta.