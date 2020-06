Violento scontro tra un’auto e una moto in via Grasceta a San Salvo, diversi i feriti

Violento scontro frontale tra una moto e un'auto in via Grasceta a San Salvo. L'incidente si è verificato alle 19.30 circa in un tratto fuori da centro abitato e da quanto si apprende, la moto stava scendendo verso il mare mentre l'auto tornava verso il centro della città.

L'impatto è stato frontale e i due giovani che viaggiavano sulla moto sono stati sbalzati per vari metri. Oltre a loro due, sono rimasti feriti anche alcuni occupanti dell'auto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di San Salvo e diverse ambulanze del 118. Almeno tre i feriti.

La strada è stata chiusa al traffico.

In aggiornamento