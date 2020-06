Salvini a Vasto incontra domani alle 17.30 simpatizzanti e amministratori

"Domani, venerdì 26 giugno alle ore 17.30, il segretario federale della Lega, Matteo Salvini, accompagnato dal segretario regionale, on. Luigi D'Eramo, sarà a Vasto presso La Vastese, in via Ciccarone 98, per incontrare amministratori e simpatizzanti". Lo annuncia la Lega Abruzzo.

Per Salvini è un ritorno a Vasto, dove aveva tenuto un comizio in piazza Diomede il 20 gennaio 2019 [VIDEO] durante la campagna elettorale per le regionali, vinte il 10 febbraio successivo da Marco Marsilio e dal centrodestra.