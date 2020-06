Premiati i vincitori del concorso di Artigianato creativo della Pro Loco San Salvo

Con la premiazione avvenuta in piazza San Vitale, domenica 21 giugno, si è conclusa la 5ª edizione del concorso di Artigianato creativo. I partecipanti, delle tre categorie in concorso, artisti, scuole e associazioni, hanno realizzato bellissime opere facendo loro il tema di questa edizione: L’arte è donna.

Nella categoria "Artisti" la giuria tecnica ha decretato per il secondo anno consecutivo la vittoria al sig. Laudadio con l’opera La donna, in quella "Scuole" la vittoria è andata alla Scuola paritaria "Il mondo di Nanà" con l’opera Volti di Donna, mentre in "Associazioni" l’opera vincitrice è stata Anima, realizzata dal Centro Diurno Vasto.

I voti del pubblico hanno invece premiato per la categoria "Artisti" l'opera Letto d'Artista realizzata dalla signora Mara Della Porta insieme alle sue amiche; per "Associazioni" il vincitore è stato il CSE Mosaico, mentre per la categoria "Scuole" il premio e' andato all'opera Gea del "Mondo che vorrei".

Particolare interesse ha destato l’opera presentata dagli studenti della 2ª H, dal titolo Iron Lady, realizzata con il coinvolgimento dei ragazzi che con le loro mani hanno dato un fattivo supporto creando un fantastico clima intergenerazionale.

Tutti gli studenti/artisti che hanno partecipato all’evento hanno ricevuto, tra le altre cose, anche un gadget di grande utilità e tendenza, la borraccia rispetta ambiente gentilmente offerta dal Centro Commerciale Costa Verde, uno degli sponsor che hanno creduto al progetto e affiancato la nostra associazione.

"Un grosso ringraziamento va alla Metamer che ci ha dato la possibilità di istituire per la categoria 'Artisti' premi di grande gratificazione, la ditta Travaglini che non ci fa mai mancare il suo supporto, Walter Cordisco che ci ha permesso di ammirare, con le sue splendide foto, tutti i capolavori esposti in mostra e l’amministrazione comunale che ci ha consentito di realizzare l’evento (inizialmente previsto nel mese di marzo all’interno del Marzo Rosa) nel rispetto delle regole imposte dai decreti anti Covid-19".

Un menzione particolare va ai soci Maria La Palombara, Monica Di Pascale, Maria Sabatini, Maria Donata Fini e Ifigenia Venditti che con il loro prezioso tempo e la loro voglia di fare hanno permesso alla Pro Loco San Salvo di realizzare e offrire alla città una manifestazione diventata un vero riferimento per gli artisti/artigiani del nostro territorio e di quello nazionale.