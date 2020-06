Occhiali usati, i Lions Adriatica Vittoria Colonna ne raccolgono 231 paia

Il lockdown non ha fermato le iniziative di solidarietà del Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna, che ha continuato a lavorare al servizio della comunità. Dopo la donazione di mascherine all'ospedale San Pio di Vasto e la pulizia di un'area verde, l'organizzazione ha rinnovato l'appuntamento del tradizionale service di raccolta degli occhiali usati, che i Lions portano avanti da 16 anni.

Sono state 231 le paia di occhiali raccolte e inviate al Centro nazionale di raccolta dove "montature e lenti -dichiarano - verranno sottoposte a verifica, ripristino, igienizzazione e dirottati verso i Paesi più poveri del mondo, e non solo, dove un'occhiale può ridonare le capacità visive a chi quell'occhiale non può permetterselo".

Un'attività intensa che ha visto la collocazione in più punti della città dei box per la raccolta per la quale il Lions Club ringrazia tutti coloro che hanno concesso spazio e hanno sostenuto il progetto.

Soddisfatto il presidente del Vasto Adriatica Vittoria Colonna per il risultato raggiunto che testimonia l'impegno del club a dare corpo al principio ispiratore dell'attività lionistica in tutto il mondo, soprattutto in momenti di grandi difficoltà come quelli vissuti in questi mesi.