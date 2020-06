"Gentilezza e professionalità: grazie al personale del reparto Ortopedia del San Pio"

"Volevo fare i miei ringraziamenti di cuore al personale del reparto Ortopedia dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto". Lo scrive Debora Pardi, chietina ma per otto anni in servizio come guardia giurata proprio nell'ospedale di Vasto.

"Il mio compagno Vincenzo si è dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico al piede dopo un infortunio sul lavoro. Per questo vogliamo ringraziare il primario, dottor Di Prinzio, il dottor Barbato e tutti i collaboratori e gli infermieri, in modo speciale Rita Di Santo che è stata dolcissima.

Grazie al personale della sala gessi e al dottor Sardellone, responsabile del pronto soccorso. Siete stati tutti gentili e professionali, molto disponibili con me e il mio compagno Vincenzo in tutte le fasei del ricovero. In questa occasione vogliamo dire grazie anche ai nostri amici speciali, Jamila e Luca, che in questi giorni sono stati molto presenti e ci sono stati vicini per qualunque cosa.

Grazie di cuore per tutto".