"Agenzia delle entrate, troppo pochi due giorni di apertura dello sportello al pubblico"

Lunghe code davanti alla sede di Vasto dell'Agenzia delle entrate. Il problema era stato già segnalato da numerosi utenti nelle scorse settimane.

Protesta l'associazione Codici-centro per i diritti del cittadino: "È impensabile - afferma il referente locale, Riccardo Alinovi - vedere disabili e anziani costretti ad aspettare per ore in piedi il proprio turno, oppure persone devono sedersi per terra o sui muretti in attesa dello scorrimento della fila. A causa delle misure precauzionali di distanziamento interpersonale finalizzato a contenere la diffusione del coronavirus, la sala d'attesa è chiusa, di conseguenza bisogna mettersi in coda nel piazzale antistante la sede di via Santa Lucia e aspettare. Le lunghe code si creano soprattutto perché l'ufficio è aperto al pubblico solo due giorni a settimana. Per questo - conclude Alinovi - Codici rivolge due richieste ai responsabili: raddoppiare i giorni di apertura al pubblico e sistemare panche o sedie nel piazzale per evitare che anziani e disabili siano costretti ad attendere lungamente in piedi. Ringraziamo l'impiegato che, due giorni fa, ha preso una sedia e l'ha portata fuori facendo sedere una persona con disabilità, ma l'aiuto ai cittadini non del tutto autosufficienti non può essere demandato solo al buon cuore dei singoli impiegati".