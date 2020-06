Un altro problema per Pilkington: incendio a Settimo Torinese, bancali a fuoco

Un altro problema per Pilkington. Un incendio è scoppiato all'esterno dello stabilimento di Settimo Torinese della multinazionale del vetro.

A fuoco bancali di legno e plastica nel piazzale della fabbrica del Gruppo Nippon Sheet Glass. La colonna di fumo nero è visibile da chilometri di distanza. L'allarme è scattato attorno alle 8. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare il rogo, sulle cui cause sono in corso accertamenti.

La multinazionale specializzata nella produzione di parabrezza e finestrini sta soffrendo la profonda crisi del mercato dell'auto, che ad aprile è crollato in Europa del 78% e in Italia del 98% rispetto allo stesso mese del 2019 e a maggio un -49,6% in confronto a 12 mesi prima. Dopo la decisione dei vertici del Gruppo giapponese di chiudere due forni in Giappone e Malesia e l'annunciato spegnimento di un terzo float in Europa, si teme per i livelli occupazionali dello stabilimento di San Salvo, dove Pilkington ha il suo sito produttivo più grande con circa 1800 dipendenti.