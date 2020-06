Supermoto, nella prima prova di Viterbo sul podio Di Cicco, De Filippis e Del Bonifro

È stato il circuito internazionale di Viterbo ad ospitare la prima prova del Campionato interregionale centro-sud di Supermoto della FMI, gara che segna la ripresa delle competizioni sulle due ruote. Dopo i lunghi mesi di stop e qualche settimana di test per riprendere confidenza con la moto, tanti piloti sono scesi in pista per una gara davvero entusiasmante. Non sono voluti mancare all'appuntamento con la gara i piloti del Vastese del DDC Racing Team che, dopo le due manches, hanno ottenuto ottimi risultati.

Daniele Di Cicco si è piazzato al terzo posto nella categoria S1 open, dopo aver disputato due buone prove battagliando con due piloti del calibro di Elia Sammartin e Diego Monticelli. Gradino più alto del podio, nella categoria S3, per Antonio De Filippis, arrivato a pari merito con Daniele Ciccioli (entrambi hanno conquistato un primo e un secondo posto nelle due prove). Secondo nella categoria S4 amatori, alla sua prima gara di Supermoto, Lorenzo Del Bonifro, che quest'anno passa dalla velocità al motard e, sempre accompagnato nelle sue avventure dal papà Nico, è pronto a dare il massimo.

"È stato un weekend da incorniciare - commenta Daniele Di Cicco -. Faccio i miei complimenti ad Antonio per aver portato a termine la sua gara anche con una gomma a terra e a Lorenzo che, ha saputo fare ottime partenze e ha poi disputato buone gare. Contento anche per me, avevo tanta voglia di tornare a correre e dare il massimo in vista dei prossimi appuntamenti. Il team continuerà a lavorare duro in pista e in palestra con il nostro preparatore fisico Andrea Ialacci. Finalmente siamo potuti tornare a gareggiare e abbiamo tutti voglia di correre e divertirci continuando, ovviamente, ad inseguire risultati importanti".

Ora sarà il circuito internazionale di Ortona, grazie all'impegno della FMI Abruzzo, ad ospitare i due prossimi appuntamenti in calendario. Il 5 luglio ci sarà la seconda prova del Campionato Centro-Sud, il 12 si torna sulla pista ortonese per la prima prova del Campionato Italiano Supermoto. Poi, a settembre, il 19 e 20, il tracciato abruzzese accogliera la tappa del Campionato Europeo-Mondiale Supermoto.