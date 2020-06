Pd riparte dalla ricandidatura di Menna e lancia la fase 2: "Ripensare il partito"

Il Partito democratico avvia la sua fase 2. Lo dice apertamente: "Ripensare il Pd di Vasto", si legge nella nota con cui stamattina il circolo di piazza del Popolo comunica di aver riunito "sanato 20 giugno la prima assemblea degli iscritti", convocata dalla commissione reggente, composta da Fabio Giangiacomo, Simone Lembo, Nicola Della Gatta, Anna Bosco e Sabato Giugliano. I dem ricominciano ricandidando il sindaco alle elezioni del 2021 e auspicando l'unità del centrosinistra: "Nel condividere la proposta di Francesco Menna quale prossimo candidato sindaco di Vasto, l'assemblea ha sottolineato la necessit di rinsaldare la coalizione con un programma che introduca la città ad una nuova fase".

"La relazione introduttiva e la presentazione del piano di lavoro è stata affidata ad Anna Bosco che ha rimarcato l'importanza di avviare nuova stagione politica costruita intorno alle parole chiave dell'unità, comunità, identità, apertura e umiltà.

E' poi intervenuto Sabato Giugliano per illustrare le nuove modalità di comunicazione e l'importanza di una rete comunicativa digitale sulla quale si sta già intensamente lavorando. Mai come nell'ultimo periodo il Partito Democratico è stato chiamato a ripensare se stesso e le sue forme di partecipazione e di incontro con la società e le diverse rappresentanze in chiave digitale.

Tra gli intervenuti anche il segretario regionale Michele Fina, il segretario provinciale Gianni Cordisco ed il sindaco Francesco Menna. Si è discusso del tesseramento 2020 e delle prossime iniziative pubbliche che riguarderanno lavoro, turismo e scuola".