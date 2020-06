Coronavirus, Muraglia: "A Vasto la situazione migliora, ma non è finito tutto. Rispettare le regole"

"La pressione è scesa moltissimo, è tutto relativamente sotto controllo". Così definisce l'andamento della battaglia contro il Covid-10 all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto Angelo Muraglia, direttore sanitario degli ospedali di Vasto e Lanciano.

"Non è finito tutto, bisogna stare sempre in allerta e sempre in allarme", precisa il dirigente. "Bisogna tenere i comportamenti giusti e rispettare le regole". "Tutto quello che bisogna fare per le misure preventive e precauzionali, da tenere sempre in considerazione, è quello che ci fa ben sperare".