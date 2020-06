"Nella zona di via delle Croci strade ancora dissestate dopo i lavori alla rete idrica"

Rete idrica ripristinata e lavori terminati da tempo, ma l'area interessata dagli interventi è ancora un cantiere a cielo aperto.

È quanto segnalato da alcuni residenti della zona di via delle Croci. "Le strade non sono state ancora riparate, gli anziani hanno difficoltà ad uscire, è complicato camminare con i passeggini o percorrere la strada con gli scooter, e in più c’è il rischio di cadere e farsi male", dichiara Nicolas Rossi, uno dei residenti.

Ad essere interessate dalla problematica sono Via Cirillo, Via Mogadiscio, Via Po, Via Mario Pagano e Via San Felice, dove sono stati effettuati i lavori di rifacimento della rete idrica.

"Abbiamo contattato la Sasi ma non abbiamo ricevuto risposte - commenta Rossi -. Vorremmo sapere se il Comune ha intenzione di rifare l'asfalto e come e quando verranno sistemate le strade. Questo è un cantiere aperto, ci sono ancora i rifiuti depositati, rischiamo di arrivare in piena estate e di sentirci dire che dobbiamo aspettare ancora. Sulla rete idrica è stato fatto un ottimo lavoro, sarebbe un peccato lasciare le strade in queste condizioni".