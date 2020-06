Vasto, incendio distrugge campo di grano a Pagliarelli

Un campo di grano distrutto a Vasto. Non rimane nulla di un ampio terreno coltivato aggredito da un incendio nel primo pomeriggio di oggi.

Sono in corso le verifiche sulle cause del rogo scoppiato in contrada Pagliarelli, nella zona nord del territorio comunale.

L'allarme è scattato attorno alle 15, quando le fiamme stavano divorando buona parte del terreno, ampio circa 4 ettari, in base alle informazioni fornite dai vigili del fuoco del Distaccamento di via Madonna dell'Asilo, che sono intervenuti domando l'incendio nel giro di un'ora. Il frumento è ridotto in cenere.

I pompieri non hanno trovato indizi riconducibili a un gesto doloso. Sul posto sono intevenuti i carabinieri forestali della Stazione di Vasto per i necessari accertamenti.