Si rompe la condotta principale: a secco Vasto, San Salvo, Cupello, Monteodorisio, Gissi e Furci

Rubinetti a secco dalle 13.30 di oggi in quattro comuni del Vastese. Il problema è la rottura della condotta principale che rifornisce Vasto, San Salvo, Cupello, Furci, Gissi e Monteodorisio.

"Si comunica - è scritto in una nota della Sasi - che per eseguire un intervento urgente di riparazione della condotta principale in località Valle Cena nel comune di Monteodorisio, nella giornata odierna, 23 giugno 2020, dalle 13:30 e fino alla tarda mattinata del 24 giugno 2020, viene sospesa l'erogazione idrica nei comuni di Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, San Salvo, Vasto. Il servizio sarà ripristinato nel più breve tempo possibile".