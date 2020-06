1500 Km in bici per dire grazie a medici e infermieri: fa tappa a Vasto "Il dono dell’accoglienza"

Millecinquecento chilometri in bici. Ogni tappa un ospedale, per dire "grazie" a medici e infermieri in prima linea nella lotta al Covid-19. L'arrivo è a Milano, all'ospedale Niguarda, dove portare voucher vacanza ai sanitari che da mesi stanno lavorando per guarire i malati di questo subdolo virus.

Il dono dell'accoglienza è il nome della lunga pedalata partita da Comiso (Ragusa) e diretta alla Lombardia, epicentro italiano della pandemia da coronavirus. I ciclisti siciliani sono cinque. L'ideatore dell'iniziativa è Marco Distefano. Con lui il dottor Salvo Purromuto, Vincenzo e Nunzio Schembari, padre e figlio, e Vincenzo Virduzzo.

Eccoli all'arrivo, puntuali, oggi alle 13 nel piazzale dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Prossima tappa: San Benedetto del Tronto.