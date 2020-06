Morto investito in Molise il titolare dell’impresa che sta rifacendo gli asfalti a Vasto

Era il titolare dell'impresa aggiudicataria dei lavori per il rifacimento degli asfalti a Vasto Stefano Patriciello, morto oggi a 55 anni investito da un'auto in Molise, sulla statale 158.

È successo attorno alle 11.30 in territorio di Colli al Volturno (Isernia).

In base a una prima ricostruzione dei fatti, Stefano Patriciello, fratello dell'eurodeputato Aldo, si trovava sul cantiere per il rifacimento del manto bituminoso al chilometro 29, all'altezza del viadotto Ponte Sbieco. L'imprenditore, che è stato anche titolare dell'Istituto Neuromed di Pozzilli (Isernia), stava controllando l'andamento dei lavori quando, per cause in corso d'accertamento, è sopraggiunta la Fiat Punto che lo ha travolto e ha terminato la sua corsa schiantandosi contro un mezzo pesante. Stefano Patriciello ha perso la vita sul colpo. Un operaio di 46 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Veneziale di Isernia.